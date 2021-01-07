***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 10:00
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897610
BIST
12:131.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:137,2554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:138,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0824
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:13448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.169.091
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.628.486
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.020.059
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.349.114
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.911.240
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|712.275.334
|% 2,35
|
|GARAN
|10,49
|660.338.973
|% 0,77
|
|TKFEN
|18,49
|488.332.515
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|462.046.966
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|355.596.146
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|353.906.283
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|352.343.080
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|289.940.380
|% 2,47
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2526
|7,2554
|% -0,69
|
|Euro
|8,9203
|8,9262
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,8537
|9,9031
|% -0,62
|
|Frank
|8,2042
|8,2536
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9302
|1,9398
|% -0,61
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,52
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,32
|
Seans Raporu
12:13
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12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
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12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
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12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
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12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
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12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem