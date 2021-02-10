***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 10:49
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908804
BIST
10:471.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:477,0675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:478,5772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:47419,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,28
|Açılış
|: 419,52
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ERBOS
|66,55
|20.723.801
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.289.295
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|NIBAS
|28,72
|7.675.173
|% -4,71
|
|IDGYO
|8,54
|960.503
|% -3,50
|
|KOZAL
|137,40
|360.723.165
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,63
|343.461.566
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,86
|293.441.376
|% 7,52
|
|PETKM
|5,30
|244.337.044
|% 0,19
|
|ODAS
|4,17
|168.594.189
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,63
|343.461.566
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,86
|293.441.376
|% 7,52
|
|PETKM
|5,30
|244.337.044
|% 0,19
|
|ODAS
|4,17
|168.594.189
|% 0,72
|
|DOHOL
|3,57
|128.038.506
|% 0,85
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0625
|7,0670
|% -0,02
|
|Euro
|8,5711
|8,5766
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7298
|9,7786
|% -0,06
|
|Frank
|7,8941
|7,9416
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8770
|1,8864
|% -0,09
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,24
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,08
|61,08
|-0,14
|
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