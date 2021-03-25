***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 10:02
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920358
BIST
11:171.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,49
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:177,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:179,4493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:17443,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,54
|Açılış
|: 443,32
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.218.564
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.698.245
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,65
|9.115.718
|% -6,85
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,22
|878.177.085
|% 0,28
|
|SASA
|48,44
|655.128.841
|% 2,41
|
|KOZAL
|123,30
|349.651.450
|% 3,79
|
|TUPRS
|95,55
|293.644.470
|% 3,75
|
|KRDMD
|6,78
|283.799.843
|% 1,19
|
|GARAN
|7,22
|878.177.085
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,22
|106.394.851
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,78
|283.799.843
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,21
|45.829.705
|% 1,68
|
|TSKB
|1,45
|54.232.466
|% -0,68
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9535
|7,9557
|% 0,44
|
|Euro
|9,4108
|9,4481
|% 0,67
|
|Sterlin
|10,8366
|10,8909
|% 0,25
|
|Frank
|8,4437
|8,4946
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1116
|2,1221
|% 0,25
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-2,13
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,71
|