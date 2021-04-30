***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2021 13:00
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933215
BIST
14:161.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:168,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0592
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:169,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0331
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:16471,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,85
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,35
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:16
|INTEM
|44,26
|8.442.763
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.906.709
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|83.847.191
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|70.007.362
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.959.344
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,80
|826.357.919
|% 4,98
|
|THYAO
|12,12
|561.422.144
|% 1,17
|
|EREGL
|19,03
|559.876.960
|% -1,19
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|197.421.706
|% -0,55
|
|PETKM
|6,72
|531.614.504
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,11
|164.731.105
|% 0,48
|
|GARAN
|7,21
|478.309.437
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,13
|405.105.063
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2600
|8,2622
|% 0,72
|
|Euro
|9,9643
|9,9969
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4804
|11,5380
|% 0,72
|
|Frank
|9,0647
|9,1193
|% 0,89
|
|Riyal
|2,2000
|2,2110
|% 0,92
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|