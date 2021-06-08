***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2021 11:34
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940972
BIST
13:271.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
13:278,6008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
13:2710,4782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0266
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
13:27524,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,81
|Açılış
|: 524,12
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler13:27
|RODRG
|18,82
|3.569.123
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.826.405
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.402.498
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.531.068
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|119.465
|% 9,24
|
|YAYLA
|3,81
|12.154.329
|% -9,93
|
|MMCAS
|6,82
|328.099
|% -7,84
|
|MERIT
|202,00
|747.225
|% -7,76
|
|METUR
|20,94
|15.359.459
|% -6,93
|
|ISBIR
|6.520,60
|1.390.035
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,00
|571.112.818
|% 1,36
|
|THYAO
|14,31
|545.622.549
|% 0,21
|
|GARAN
|8,27
|535.304.168
|% -0,24
|
|SASA
|34,56
|400.738.226
|% 2,31
|
|SISE
|8,20
|347.783.909
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,25
|213.445.353
|% 0,45
|
|GARAN
|8,27
|535.304.168
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,99
|102.358.158
|% 0,00
|
|SISE
|8,20
|347.783.909
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|48.989.350
|% 0,84
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5994
|8,6008
|% -0,14
|
|Euro
|10,4735
|10,4782
|% -0,25
|
|Sterlin
|12,1248
|12,1856
|% -0,39
|
|Frank
|9,5583
|9,6159
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2873
|2,2987
|% -0,10
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-4,28
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,28
|
|Cumhuriyet
|3.459
|3.512
|-6,00
|
|Tam
|3.447
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|70,93
|70,93
|-0,54
|