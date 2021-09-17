***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 12:31
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964241
BIST
14:161.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,02
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.415
14:168,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0792
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6180
En Düşük
8,5060
14:1610,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0829
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1658
En Düşük
10,0237
14:16487,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,92
|Açılış
|: 487,36
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TEZOL
|18,44
|12.349.821
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.287.285
|% 9,95
|
|HURGZ
|2,42
|36.271.119
|% 8,52
|
|AKYHO
|2,67
|21.421.405
|% 8,10
|
|GLRYH
|2,60
|8.236.568
|% 7,88
|
|ISKPL
|7,21
|258.867.641
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|62.628.867
|% -9,48
|
|KTSKR
|65,50
|20.385.845
|% -9,15
|
|ERBOS
|108,80
|47.256.363
|% -9,11
|
|NIBAS
|10,84
|18.871.023
|% -7,51
|
|THYAO
|12,64
|894.699.543
|% 1,36
|
|GARAN
|9,46
|683.278.389
|% -0,42
|
|YEOTK
|52,30
|352.989.587
|% 0,97
|
|TUPRS
|108,40
|288.004.994
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,46
|278.600.008
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,46
|278.600.008
|% -0,40
|
|GARAN
|9,46
|683.278.389
|% -0,42
|
|THYAO
|12,64
|894.699.543
|% 1,36
|
|IHGZT
|1,05
|62.628.867
|% -9,48
|
|HALKB
|4,65
|180.230.261
|% 0,65
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6025
|8,6050
|% 0,93
|
|Euro
|10,1340
|10,1418
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,8382
|11,8975
|% 1,01
|
|Frank
|9,2430
|9,2987
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2889
|2,3004
|% 1,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|7,43
|
|Altın Gr.
|488
|488
|7,28
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|34,00
|
|Tam
|3.218
|3.299
|43,90
|
|Yarım
|1.555
|1.596
|21,24
|
|Çeyrek
|780
|798
|10,61
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,10
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,35
|