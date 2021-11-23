***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:40
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979184
BIST
13:561.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 22,24
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:5612,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 10,01%
|| 1,1415
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,5477
En Düşük
11,3504
13:5614,1319
En Yüksek
|Değişim
|: 10,21%
|| 1,3094
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,1319
En Düşük
12,7722
13:56711,36
En Yüksek
|Değişim
|: 7,40%
|| 49,02
|Açılış
|: 711,36
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:55
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.983.956
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|149.455.796
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.797.283
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|49.453.839
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.985.894
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|143.642.969
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,46
|673.316.043
|% -8,83
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|AVOD
|5,13
|38.054.387
|% -7,40
|
|KRDMD
|8,65
|2.443.992.584
|% 3,97
|
|SISE
|11,89
|2.330.154.864
|% 6,07
|
|GARAN
|11,83
|1.942.173.154
|% -0,92
|
|EREGL
|22,98
|1.500.443.106
|% 6,59
|
|THYAO
|18,08
|1.232.041.187
|% 2,55
|
|KRDMD
|8,65
|2.443.992.584
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,50
|949.830.104
|% -1,13
|
|ODAS
|1,58
|399.681.990
|% -3,66
|
|SISE
|11,89
|2.330.154.864
|% 6,07
|
|GARAN
|11,83
|1.942.173.154
|% -0,92
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4397
|12,5005
|% 9,59
|
|Euro
|14,0186
|14,0797
|% 9,80
|
|Sterlin
|16,4132
|16,4955
|% 7,77
|
|Frank
|13,1722
|13,2516
|% 8,17
|
|Riyal
|3,2735
|3,2899
|% 7,98
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-10,06
|
|Altın Gr.
|711
|711
|49,02
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.667
|4.802
|355,32
|
|Yarım
|2.256
|2.323
|171,87
|
|Çeyrek
|1.131
|1.161
|85,94
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,60
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,72
|