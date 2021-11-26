***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2021 10:10
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979722
BIST
11:271.792
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -26,94
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:2712,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0341
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:2713,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1099
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:27696,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 6,67
|Açılış
|: 696,97
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:25
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|111.460.263
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.541.702
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|THYAO
|17,41
|977.930.118
|% -7,29
|
|KZBGY
|28,22
|41.076.684
|% -7,17
|
|PGSUS
|91,05
|188.582.262
|% -7,00
|
|TAVHL
|27,44
|171.694.316
|% -6,98
|
|SAFKR
|7,46
|14.549.354
|% -6,16
|
|THYAO
|17,41
|977.930.118
|% -7,29
|
|GARAN
|11,59
|504.023.957
|% -1,28
|
|YKBNK
|3,31
|434.903.491
|% -0,60
|
|KRDMD
|8,74
|412.042.902
|% -1,58
|
|SISE
|11,89
|365.188.238
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,31
|434.903.491
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,16
|163.185.068
|% -2,26
|
|HALKB
|5,21
|296.961.352
|% -0,76
|
|THYAO
|17,41
|977.930.118
|% -7,29
|
|TSKB
|1,50
|78.870.783
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0135
|12,0380
|% 0,32
|
|Euro
|13,5459
|13,5854
|% 0,88
|
|Sterlin
|15,9060
|15,9858
|% -0,21
|
|Frank
|12,8867
|12,9644
|% 0,92
|
|Riyal
|3,1885
|3,2045
|% -0,02
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|20,17
|
|Altın Gr.
|699
|699
|9,05
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,06
|
|B. Petrol
|78,33
|78,33
|-3,89
|