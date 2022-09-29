***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:03
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065959
BIST
17:123.118
En Yüksek
|Değişim
|: -2,52%
|| -80,54
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.113
17:1218,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:1218,0938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:12986,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,11
|Açılış
|: 986,41
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BFREN
|1.390,40
|22.292.966
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|440.081.980
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|216.502.123
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|17.858.136
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.736
|% -9,83
|
|BAGFS
|23,60
|141.516.007
|% -8,17
|
|THYAO
|68,20
|3.356.635.989
|% -1,09
|
|ASELS
|30,08
|2.927.206.902
|% 4,66
|
|YKBNK
|7,05
|1.896.916.398
|% -0,14
|
|HEKTS
|55,00
|1.837.630.846
|% -7,56
|
|GARAN
|19,06
|1.628.445.006
|% -0,99
|
|SKBNK
|1,88
|900.546.894
|% 1,08
|
|TSKB
|2,46
|919.451.738
|% 5,13
|
|EKGYO
|3,83
|1.180.358.795
|% -1,03
|
|YKBNK
|7,05
|1.896.916.398
|% -0,14
|
|ZOREN
|3,24
|871.760.509
|% -6,09
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5273
|18,5401
|% 0,12
|
|Euro
|18,0809
|18,0955
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,3119
|20,4137
|% 1,12
|
|Frank
|18,8336
|18,9470
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9178
|4,9425
|% 0,42
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,82
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.587
|6.686
|-46,00
|
|Tam
|6.629
|6.693
|-88,00
|
|Yarım
|3.225
|3.272
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.636
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,06
|
|B. Petrol
|87,74
|87,74
|-0,31
|
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