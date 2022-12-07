***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:07
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http:/
16:054.946
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -53,85
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.946
16:0518,6390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:0519,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1158
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:051.063,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.063,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:05
|YESIL
|4,40
|60.381.757
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|507.612.590
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.176.434
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.284.828
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.245.801
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|EUREN
|15,53
|746.729.168
|% -7,25
|
|HEDEF
|21,88
|26.274.038
|% -6,50
|
|KRDMD
|17,86
|11.020.886.097
|% 0,90
|
|THYAO
|137,90
|6.009.085.073
|% 1,70
|
|ASELS
|51,00
|4.699.569.006
|% 4,00
|
|PETKM
|18,26
|3.839.458.743
|% 1,44
|
|EREGL
|41,90
|3.156.382.626
|% -1,60
|
|KRDMD
|17,86
|11.020.886.097
|% 0,90
|
|EKGYO
|7,30
|1.721.694.438
|% 0,83
|
|PETKM
|18,26
|3.839.458.743
|% 1,44
|
|ADESE
|1,94
|320.463.284
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,33
|1.718.464.038
|% 1,18
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6390
|% 0,02
|
|Euro
|19,6184
|19,6281
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,6690
|22,7826
|% 0,55
|
|Frank
|19,7658
|19,8848
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% -0,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.239
|-4,00
|
|Tam
|7.167
|7.214
|14,00
|
|Yarım
|3.471
|3.527
|7,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,15
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:19SMRTG
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 378, 473 adet işlem
-
16:18GLBMD
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 934 adet işlem
-
16:17XU100
Endeks 4, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 69, 754.00 milyon TL de
-
16:17PRDGS
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 934, 947 adet işlem
-
16:16JANTS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 132.90 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 919 adet işlem