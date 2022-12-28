***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:39
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FRIGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090515
BIST
14:565.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -63,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5618,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5619,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0411
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:561.085,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.085,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:56
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.111.125
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,62
|513.667.535
|% 9,71
|
|PLTUR
|17,36
|17.416.368
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,10
|120.614.516
|% -9,84
|
|CMBTN
|559,60
|43.684.717
|% -8,87
|
|KOZAL
|605,70
|4.343.382.201
|% -8,63
|
|KOZAL
|605,70
|4.343.382.201
|% -8,63
|
|THYAO
|139,60
|3.973.271.675
|% -2,45
|
|ENKAI
|32,12
|3.835.783.454
|% 5,10
|
|KRDMD
|17,99
|3.043.588.380
|% 1,30
|
|ASELS
|57,90
|2.988.400.925
|% -0,09
|
|EKGYO
|8,18
|1.670.424.308
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,99
|3.043.588.380
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,69
|1.755.098.080
|% -1,02
|
|ISCTR
|12,81
|1.771.429.111
|% -1,39
|
|SKBNK
|2,99
|404.992.652
|% -2,92
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7105
|18,7166
|% 0,24
|
|Euro
|19,9143
|19,9278
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5405
|22,6536
|% 0,68
|
|Frank
|20,0953
|20,2163
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,22
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,04
|