***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 15:18
***FRIGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FRIGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144532
BIST
15:344.604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -14,12
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:3419,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0329
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:3421,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0220
|Açılış
|: 21,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:341.243,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.243,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:34
|GRTRK
|25,74
|7.189.336
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.259.293
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|19.962.776
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.746.685
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,73
|19.328.282
|% -9,86
|
|KAREL
|14,48
|85.155.062
|% -9,84
|
|OSMEN
|66,50
|16.779.464
|% -9,65
|
|THYAO
|129,00
|2.706.133.147
|% 0,94
|
|EREGL
|33,04
|1.704.922.574
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,74
|1.539.631.297
|% -2,52
|
|SISE
|37,30
|1.313.643.577
|% 1,19
|
|EUPWR
|78,95
|1.309.523.834
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|808.219.831
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,54
|854.968.023
|% 0,74
|
|KOZAL
|18,46
|1.142.492.245
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,96
|648.457.292
|% 1,20
|
|AKBNK
|16,18
|901.167.109
|% 0,81
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4662
|19,4723
|% 0,17
|
|Euro
|21,3780
|21,3900
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,2086
|24,3300
|% -0,10
|
|Frank
|21,5986
|21,7287
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,09
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,38
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,82
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.105
|9.313
|-40,00
|
|Yarım
|4.418
|4.547
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.267
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|-0,10
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 98 artarak (% 0.14 ) 4, 142
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, ULAS, SUMAS, EUPWR, FENER, PAGYO, AVHOL
-
15:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHAAS, EGSER, KRTEK
-
15:49
DESA, GOODY, GRTRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
GSRAY, ELITE, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında