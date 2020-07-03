***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









elenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 faaliyet yılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.07.2020Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarYönetim Kurulumuzun, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine ilişkin almış olduğu 08.06.2020 tarihli tavsiye kararı 03.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulca onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854434BIST