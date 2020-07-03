***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.07.2020 17:14
elenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 faaliyet yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.07.2020
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine ilişkin almış olduğu 08.06.2020 tarihli tavsiye kararı 03.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulca onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854434
BIST
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 392,17
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.309
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.895.657
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|MARKA
|2,66
|60.958.379
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.268.711
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.783.541
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.088.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,10
|5.151.096
|% -5,50
|
|KRDMA
|4,80
|32.929.256
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.079.751.892
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|892.692.286
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|860.736.034
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|835.126.462
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|761.917.913
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|727.154.625
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|761.917.913
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.087.829
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|381.471.123
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|835.126.462
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5362
|8,5790
|% 0,19
|
|Frank
|7,2420
|7,2856
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8260
|1,8352
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,70
|
|Tam
|2.613
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
-
17:54
KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında