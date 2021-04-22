***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 18:38
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021-12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 faaliyet yılı
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine ilişkin almış olduğu 09.04.2021 tarihli tavsiye kararı 12.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulca onaylanmıştır.
12.04.2021 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.04.2021 tarihinde tescil olunmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930612
BIST
18:051.345
En Yüksek
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|: 1,10%
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|Açılış
|: 1.320
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1.346
En Düşük
1.309
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|Açılış
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En Düşük
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En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
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|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
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|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2948
|8,2972
|% 1,44
|
|Euro
|9,9655
|9,9787
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,4527
|11,5102
|% 0,80
|
|Frank
|8,9971
|9,0513
|% 1,24
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 1,36
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-15,32
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|Altın Gr.
|475
|475
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
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|Çeyrek
|757
|775
|7,69
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|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
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|B. Petrol
|65,37
|65,37
|0,05
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