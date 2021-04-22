***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2021-12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 faaliyet yılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.04.2021Tescil Tarihi22.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarYönetim Kurulumuzun, Denetimden sorumlu komitemizin uygun görüşü ile, şirketimizin Hem Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hem de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkındaki tebliğin 24.maddesi gereği şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. nin seçilmesine ilişkin almış olduğu 09.04.2021 tarihli tavsiye kararı 12.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulca onaylanmıştır.12.04.2021 tarihinde Genel Kurulca onaylanan Bağımsız Denetim şirket seçimi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.04.2021 tarihinde tescil olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930612BIST