***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.12.2021 tarihinde onaylandığı bugün (28.12.2021) tarafımıza tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986639BIST