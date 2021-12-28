***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.12.2021 17:10
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvurumuzun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.12.2021 tarihinde onaylandığı bugün (28.12.2021) tarafımıza tebliğ edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986639
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|YEOTK
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|EDATA
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|PRKAB
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|SEYKM
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|TSPOR
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|SISE
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|EREGL
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|EKGYO
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|YKBNK
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|870.004.991
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|GARAN
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|ODAS
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|KRDMD
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|Dolar
|11,8787
|11,8814
|% 0,50
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|Euro
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|Sterlin
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|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,45
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|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
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|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
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|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
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|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
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|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
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|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
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|Gümüş Gr.
|8,78
|8,79
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|B. Petrol
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|78,73
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