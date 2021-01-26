***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.01.2021 12:09
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2017
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/09/2020 01/09/2020 10150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904396
BIST
12:201.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.543
En Düşük
1.517
12:207,3857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:208,9613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0385
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:20440,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,46
|Açılış
|: 440,34
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SANKO
|11,44
|26.766.051
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.514.792
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.253.674
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.460.684
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.215.774
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.583.661
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,49
|1.008.936.190
|% 0,81
|
|GARAN
|9,60
|985.486.450
|% 0,63
|
|KARSN
|5,44
|654.714.748
|% 4,62
|
|KOZAL
|120,70
|556.569.827
|% -0,58
|
|ODAS
|4,00
|399.286.335
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,49
|1.008.936.190
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,53
|313.535.660
|% -1,29
|
|TSKB
|1,95
|361.934.371
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,54
|229.236.851
|% -1,91
|
|TEKTU
|2,49
|297.483.026
|% 4,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3815
|7,3857
|% -0,26
|
|Euro
|8,9563
|8,9613
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0541
|10,1045
|% -0,37
|
|Frank
|8,2767
|8,3265
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,22
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-3,03
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.905
|2.978
|-17,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-8,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,66
|55,66
|-0,02
|