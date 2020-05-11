***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)1.787.301 1.787.301 1.787.301Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.851 48.851 48.851Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 18.227.091 209.601 26.672 -3.903.776 1.787.301 22.361.889 22.361.889Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)2.331.622 2.331.622 2.331.622Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -193.024 10.053.255 33.830.969 33.830.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.568.115 -2.889.824Dönem Karı (Zararı)2.331.622 1.787.301Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.331.622 1.787.301Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.298.822 1.631.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 674.599 515.450Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler75.000 75.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 75.000 75.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler393.243 359.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 392.301 358.198Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 942 1.439Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler409.861 774.886Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 61.514 67.221Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 348.347 707.665Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 746.119 -93.811İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler707.252 -6.252.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.158.535 2.282.381İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -1.158.535 2.282.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-208.798 -376.180İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-208.798 -376.180Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.274.062 -1.619.480Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)260.193 -693.726Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.538.055 -4.322.312İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -7.538.055 -4.322.312Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -2.055.233 -1.113.456Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler562.489 -9.150İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)562.489 -9.150Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 8.571.129 -400.280Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.337.696 -2.833.740Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -159.383 -56.084Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -610.198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-368.187 -261.561Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-368.187 -261.561Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -240.798 -257.566Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -127.389 -3.995FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI182.981 1.248.617Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.504 1.311.061Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -13.504 1.311.061Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları253.222 0Ödenen Faiz-56.737 -62.444YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.382.909 -1.902.768NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.382.909 -1.902.768DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.298.589 3.036.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.681.498 1.133.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.681.498 1.298.589Ticari Alacaklar6.299.072 5.140.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.299.072 5.140.146Diğer Alacaklar5.685.147 5.205.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.685.147 5.205.003Stoklar7 35.827.038 38.176.100Peşin Ödenmiş Giderler16 179.070 466.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 11.376 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 2.121.620 2.400.106ARA TOPLAM55.804.821 52.697.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.804.821 52.697.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar81.674 74.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 81.674 74.534Maddi Duran Varlıklar8 33.364.669 33.668.252Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.878.535 2.131.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.033 19.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 17.033 19.862Peşin Ödenmiş Giderler16 27.245 411TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.369.156 35.894.816TOPLAM VARLIKLAR91.173.977 88.592.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 3.268.175 2.209.134Ticari Borçlar16.704.681 24.112.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 16.704.681 24.112.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 776.831 2.832.064Diğer Borçlar661.346 98.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 661.346 98.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 16.241.185 7.670.056Kısa Vadeli Karşılıklar337.316 306.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 284.610 254.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 52.706 51.764ARA TOPLAM37.989.534 37.229.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.989.534 37.229.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 11.233.071 12.300.839Ticari Borçlar3.699.543 3.480.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.699.543 3.480.622Uzun Vadeli Karşılıklar2.787.481 2.584.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.787.481 2.584.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.633.379 1.497.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.353.474 19.863.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.343.008 57.092.886ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.830.969 31.499.347Ödenmiş Sermaye18 6.000.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.929.066 17.929.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.929.066 17.929.066Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.831.943 17.831.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.123 97.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 26.672 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 7.528.609 -3.903.776Net Dönem Karı veya Zararı18 2.331.622 11.432.385TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.830.969 31.499.347TOPLAM KAYNAKLAR91.173.977 88.592.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 30.309.543 23.788.884Satışların Maliyeti19 -22.546.465 -17.325.416TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.763.078 6.463.468BRÜT KAR (ZARAR)7.763.078 6.463.468Genel Yönetim Giderleri20 -1.800.016 -1.359.985Pazarlama Giderleri20 -510.594 -280.523Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.232.612 1.054.576Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -816.958 -1.214.332ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.868.122 4.663.204Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 9.901FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.868.122 4.673.105Finansman Giderleri24 -2.790.381 -2.979.615SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.077.741 1.693.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-746.119 93.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -610.198Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -135.921 93.811SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.331.622 1.787.301DÖNEM KARI (ZARARI)2.331.622 1.787.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.331.622 1.787.301Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 48.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 0 62.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -13.779Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -13.779Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 48.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.331.622 1.836.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.331.622 1.836.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844211BIST