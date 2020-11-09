***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -7.614.528 3.710.752 20.525.737 20.525.737Transferler3.710.752 -3.710.752 0 0Dönem Karı (Zararı)7.835.070 7.835.070 7.835.070Dönem Sonu Bakiyeler6.000.000 15.000 18.227.091 160.750 26.672 -3.903.776 7.835.070 28.360.807 28.360.807Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 6.000.000 15.000 17.831.943 97.123 26.672 -3.903.776 11.432.385 31.499.347 31.499.347Transferler276.492 6.055.893 -11.432.385 -5.100.000 -5.100.000Dönem Karı (Zararı)6.215.294 6.215.294 6.215.294Sermaye Arttırımı5.100.000 5.100.000 5.100.000Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 17.831.943 97.123 303.164 2.152.117 6.215.294 37.714.641 37.714.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.976.059 8.688.007Dönem Karı (Zararı)6.215.294 7.835.070Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.215.294 7.835.070Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.458.356 4.343.742Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 2.136.205 1.839.917Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler225.000 225.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 225.000 225.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler655.597 750.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-14 652.762 746.446Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.835 4.366Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler641.842 1.221.338Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 197.164 556.432Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 444.678 664.906Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.895.509 -284.611Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-95.797 591.286Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -95.797 591.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.890.703 -3.114.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler800.978 2.595.458İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 800.978 2.595.458Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.889.428 -700.392İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.889.428 -700.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler23.262.897 12.160.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.478.678 -339.679Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-20.275.585 -16.454.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -20.275.585 -16.454.344Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.931.139 -945.775Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.730.261 -10.932İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.730.261 -10.932Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 892.541 580.685Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.564.353 9.064.363Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -337.701 -376.356Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.250.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-917.064 -5.911.091Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri95.797 9.901Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-23 95.797 9.901Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.012.861 -5.920.992Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -976.406 -5.600.643Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -36.455 -320.349FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI219.809 -1.410.717Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları593.407 1.097.743Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 593.407 1.097.743Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-176.434 -1.956.805Ödenen Faiz-197.164 -551.655YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.278.804 1.366.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.278.804 1.366.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.298.589 3.036.146DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.577.393 4.402.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.577.393 1.298.589Ticari Alacaklar4.336.882 5.140.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.336.882 5.140.146Diğer Alacaklar2.537.381 5.205.003İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.537.381 5.205.003Stoklar7 14.688.203 38.176.100Peşin Ödenmiş Giderler16 829.194 466.097Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.261.969 11.376Diğer Dönen Varlıklar15 155.139 2.400.106ARA TOPLAM41.386.161 52.697.417TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.386.161 52.697.417DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar97.695 74.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 97.695 74.534Maddi Duran Varlıklar8 32.999.208 33.668.252Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.827.576 2.131.757Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 46.177 19.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 46.177 19.862Peşin Ödenmiş Giderler16 322.246 411TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.292.902 35.894.816TOPLAM VARLIKLAR76.679.063 88.592.233KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 2.862.477 2.209.134Ticari Borçlar4.678.417 24.112.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.678.417 24.112.919Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 900.925 2.832.064Diğer Borçlar1.829.118 98.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.829.118 98.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 8.562.597 7.670.056Kısa Vadeli Karşılıklar351.297 306.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 296.698 254.776Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 54.599 51.764ARA TOPLAM19.184.831 37.229.570TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.184.831 37.229.570UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 12.240.903 12.300.839Ticari Borçlar3.081.931 3.480.622İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.081.931 3.480.622Uzun Vadeli Karşılıklar2.857.536 2.584.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.857.536 2.584.397Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.599.221 1.497.458TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.779.591 19.863.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.964.422 57.092.886ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.714.641 31.499.347Ödenmiş Sermaye18 11.100.000 6.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.000 15.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17.929.066 17.929.066Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17.929.066 17.929.066Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17.831.943 17.831.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)97.123 97.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 303.164 26.672Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 2.152.117 -3.903.776Net Dönem Karı veya Zararı18 6.215.294 11.432.385TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.714.641 31.499.347TOPLAM KAYNAKLAR76.679.063 88.592.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 77.257.974 60.388.129 19.136.858 13.263.883Satışların Maliyeti19 -56.534.681 -44.777.236 -13.369.398 -10.884.999TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.723.293 15.610.893 5.767.460 2.378.884BRÜT KAR (ZARAR)20.723.293 15.610.893 5.767.460 2.378.884Genel Yönetim Giderleri20 -4.968.492 -3.520.167 -1.199.126 -1.080.129Pazarlama Giderleri20 -1.123.375 -691.638 -433.524 -109.498Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.857.383 2.404.536 2.590.615 618.870Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.576.393 -3.624.280 -189.762 -1.030.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.912.416 10.179.344 6.535.663 777.528Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 95.797 9.901 11.051 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.008.213 10.189.245 6.546.714 777.528Finansman Gelirleri24 12.072 0 12.072 0Finansman Giderleri24 -9.909.482 -2.638.786 -4.017.295 1.268.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.110.803 7.550.459 2.541.491 2.045.706Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.895.509 284.611 -574.456 93.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.793.746 0 -544.964 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -101.763 284.611 -29.492 93.830SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536DÖNEM KARI (ZARARI)6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.215.294 7.835.070 1.967.035 2.139.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887311BIST