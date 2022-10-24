***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750Transferler898.503 16.998.231 -17.896.734Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.878 14.616.037 14.651.915 14.651.915Dönem Karı (Zararı)14.616.037 14.616.037 14.616.037Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.878 35.878 35.878Dönem Sonu Bakiyeler11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 14.616.037 69.262.665 69.262.665Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198Transferler7.178.651 -7.178.651Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-512.168 57.425.163 56.912.995 56.912.995Dönem Karı (Zararı)57.425.163 57.425.163 57.425.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-512.168 -512.168 -512.168Dönem Sonu Bakiyeler122.350.000 527.701 95.074.886 -431.223 1.201.667 9.428.999 57.425.163 285.577.193 285.577.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.905.903 -12.964.713Dönem Karı (Zararı)57.425.163 14.616.037Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)57.425.163 14.616.037Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.617.984 9.287.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 11.745.368 2.682.039Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler225.000 -197.093Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 225.000 -197.093Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.146.180 1.192.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.142.944 1.189.271Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.236 3.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler779.194 563.134Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -3.439.983 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 3.567.332 563.134Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 931.198 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -279.353 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.217.088 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.505.154 5.205.622Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -159.187Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23-24 0 -159.187İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-102.824.783 -34.293.219Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.974.281 -3.173.066İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -11.974.281 -3.173.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.864.035 1.791.535İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-950.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.914.035 1.791.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.740.949 12.950.297Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.147.397 -11.199.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-35.988.477 -20.936.235İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -35.988.477 -20.936.235Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 945.918 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler18 -20.118.707 -11.569.184Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-70.085 -384.444İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-70.085 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -384.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-161.564 -1.772.371Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-161.564 -1.772.371Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.781.636 -10.389.955Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 0 -605.039Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -1.124.267 -1.969.719YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.737.462 -11.306.321İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-650.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 212.949Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11,12 0 212.949Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.644.523 -11.519.270Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -14.257.023 -11.519.270Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -387.500 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri4.464.036 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-906.975 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.788.605 -895.165Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.484.016 -352.660Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -4.484.016 -352.660Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.177.240 -338.856Ödenen Faiz27 -3.567.332 -203.649Alınan Faiz27 3.439.983 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.431.970 -25.166.199NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-43.431.970 -25.166.199DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 96.265.901 44.543.209DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 52.833.931 19.377.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 52.833.931 96.265.901Finansal Yatırımlar4 906.975 0Ticari Alacaklar17.822.489 6.779.406İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.822.489 6.779.406Diğer Alacaklar6 19.814.945 9.847.949İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.814.945 9.847.949Türev Araçlar6 0 4.464.036Stoklar7 154.724.140 127.208.191Peşin Ödenmiş Giderler17 9.481.642 14.599.232İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 8.776.481İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.481.642 5.822.751Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 54.392 57.079Diğer Dönen Varlıklar16 8.875.649 8.711.398ARA TOPLAM264.514.163 267.933.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.514.163 267.933.192DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.209.529 312.488İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar950.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 259.529 312.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 650.000 0Maddi Duran Varlıklar9 148.946.359 145.014.494Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.160.583 1.287.824Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 313.269 25.497Diğer Haklar313.269 25.497Peşin Ödenmiş Giderler17 1.970.920 727TOPLAM DURAN VARLIKLAR158.250.660 146.641.030TOPLAM VARLIKLAR422.764.823 414.574.222KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 6.342.470 4.411.220İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.342.470 4.411.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.733.064 387.434Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.609.406 4.023.786Ticari Borçlar28.124.743 64.392.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 28.124.743 64.392.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.515.029 3.569.111Diğer Borçlar204.525 274.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 204.525 274.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 57.779.681 77.898.388Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.392.633 0Kısa Vadeli Karşılıklar982.165 525.323Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 918.778 465.172Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 63.387 60.151ARA TOPLAM100.341.246 151.071.225TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.341.246 151.071.225UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 12.043.729 13.225.905İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12.043.729 13.225.905Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.824.918 1.154.547Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9.218.811 12.071.358Uzun Vadeli Karşılıklar9.913.817 6.584.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 9.913.817 6.584.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 14.888.838 15.028.626TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.846.384 34.838.799TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER137.187.630 185.910.024ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar285.577.193 228.664.198Ödenmiş Sermaye19 122.350.000 122.350.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)527.701 527.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)94.643.663 95.155.831Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)94.643.663 95.155.831Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)95.074.886 95.074.886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-431.223 80.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.201.667 1.201.667Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 9.428.999 2.250.348Net Dönem Karı veya Zararı57.425.163 7.178.651TOPLAM ÖZKAYNAKLAR285.577.193 228.664.198TOPLAM KAYNAKLAR422.764.823 414.574.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 298.408.828 107.393.567 132.381.905 49.095.192Satışların Maliyeti20 -185.453.382 -72.857.698 -82.851.116 -32.100.666TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.955.446 34.535.869 49.530.789 16.994.526BRÜT KAR (ZARAR)112.955.446 34.535.869 49.530.789 16.994.526Genel Yönetim Giderleri21 -13.828.600 -7.288.963 -6.386.775 -2.042.511Pazarlama Giderleri21 -6.521.261 -1.592.029 -2.859.741 -579.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.501.717 8.377.542 2.032.056 1.216.986Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.520.418 -3.688.479 -3.672.090 -1.076.850ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)102.586.884 30.343.940 38.644.239 14.512.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 0 212.949 0 94.413Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)102.586.884 30.556.889 38.644.239 14.606.948Finansman Gelirleri25 35.074.902 2.287.007 3.097.413 546.927Finansman Giderleri25 -76.731.469 -13.022.237 -2.039.229 -517.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.930.317 19.821.659 39.702.423 14.636.754Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.505.154 -5.205.622 -1.694.900 -3.673.638Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -3.516.900 -5.632.239 -2.392.633 -3.662.520Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 11.746 426.617 697.733 -11.118SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116DÖNEM KARI (ZARARI)57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazan. (Kayıp) (100 Krş) 27 0,00470000 0,01320000 0,00310000 0,00990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-512.168 35.878 -513.704 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -640.210 47.837 -642.131 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler128.042 -11.959 128.427 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 128.042 -11.959 128.427 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-512.168 35.878 -513.704 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)56.912.995 14.651.915 37.493.819 10.963.116Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları56.912.995 14.651.915 37.493.819 10.963.116http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073707BIST