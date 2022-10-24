***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
24.10.2022 19:14
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 50.859 303.164 2.152.117 17.896.734 54.610.750 54.610.750
Transferler
898.503 16.998.231 -17.896.734
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.878 14.616.037 14.651.915 14.651.915
Dönem Karı (Zararı)
14.616.037 14.616.037 14.616.037
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.878 35.878 35.878
Dönem Sonu Bakiyeler
11.100.000 15.000 23.092.876 86.737 1.201.667 19.150.348 14.616.037 69.262.665 69.262.665
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 80.945 1.201.667 2.250.348 7.178.651 228.664.198 228.664.198
Transferler
7.178.651 -7.178.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-512.168 57.425.163 56.912.995 56.912.995
Dönem Karı (Zararı)
57.425.163 57.425.163 57.425.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-512.168 -512.168 -512.168
Dönem Sonu Bakiyeler
122.350.000 527.701 95.074.886 -431.223 1.201.667 9.428.999 57.425.163 285.577.193 285.577.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.905.903 -12.964.713
Dönem Karı (Zararı)
57.425.163 14.616.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.425.163 14.616.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.617.984 9.287.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 11.745.368 2.682.039
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
225.000 -197.093
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 225.000 -197.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.146.180 1.192.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.142.944 1.189.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 3.236 3.441
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
779.194 563.134
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.439.983 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 3.567.332 563.134
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 931.198 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -279.353 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.217.088 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.505.154 5.205.622
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -159.187
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23-24 0 -159.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.824.783 -34.293.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.974.281 -3.173.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -11.974.281 -3.173.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.864.035 1.791.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-950.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.914.035 1.791.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.740.949 12.950.297
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.147.397 -11.199.751
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.988.477 -20.936.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -35.988.477 -20.936.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 945.918 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
18 -20.118.707 -11.569.184
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.085 -384.444
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.085 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -384.444
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-161.564 -1.772.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-161.564 -1.772.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.781.636 -10.389.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -605.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -1.124.267 -1.969.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.737.462 -11.306.321
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-650.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 212.949
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 0 212.949
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.644.523 -11.519.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -14.257.023 -11.519.270
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -387.500 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.464.036 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-906.975 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.788.605 -895.165
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.484.016 -352.660
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.484.016 -352.660
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.177.240 -338.856
Ödenen Faiz
27 -3.567.332 -203.649
Alınan Faiz
27 3.439.983 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.431.970 -25.166.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.431.970 -25.166.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.265.901 44.543.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.833.931 19.377.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 52.833.931 96.265.901
Finansal Yatırımlar
4 906.975 0
Ticari Alacaklar
17.822.489 6.779.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.822.489 6.779.406
Diğer Alacaklar
6 19.814.945 9.847.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.814.945 9.847.949
Türev Araçlar
6 0 4.464.036
Stoklar
7 154.724.140 127.208.191
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.481.642 14.599.232
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 8.776.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.481.642 5.822.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 54.392 57.079
Diğer Dönen Varlıklar
16 8.875.649 8.711.398
ARA TOPLAM
264.514.163 267.933.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.514.163 267.933.192
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
1.209.529 312.488
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
950.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 259.529 312.488
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 650.000 0
Maddi Duran Varlıklar
9 148.946.359 145.014.494
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 5.160.583 1.287.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 313.269 25.497
Diğer Haklar
313.269 25.497
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.970.920 727
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.250.660 146.641.030
TOPLAM VARLIKLAR
422.764.823 414.574.222
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.342.470 4.411.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.342.470 4.411.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.733.064 387.434
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.609.406 4.023.786
Ticari Borçlar
28.124.743 64.392.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 28.124.743 64.392.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.515.029 3.569.111
Diğer Borçlar
204.525 274.610
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 204.525 274.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 57.779.681 77.898.388
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.392.633 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
982.165 525.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 918.778 465.172
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 63.387 60.151
ARA TOPLAM
100.341.246 151.071.225
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.341.246 151.071.225
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.043.729 13.225.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.043.729 13.225.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.824.918 1.154.547
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.218.811 12.071.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.913.817 6.584.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.913.817 6.584.268
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 14.888.838 15.028.626
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.846.384 34.838.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.187.630 185.910.024
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
285.577.193 228.664.198
Ödenmiş Sermaye
19 122.350.000 122.350.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527.701 527.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
94.643.663 95.155.831
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.643.663 95.155.831
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
95.074.886 95.074.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-431.223 80.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.201.667 1.201.667
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 9.428.999 2.250.348
Net Dönem Karı veya Zararı
57.425.163 7.178.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
285.577.193 228.664.198
TOPLAM KAYNAKLAR
422.764.823 414.574.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 298.408.828 107.393.567 132.381.905 49.095.192
Satışların Maliyeti
20 -185.453.382 -72.857.698 -82.851.116 -32.100.666
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.955.446 34.535.869 49.530.789 16.994.526
BRÜT KAR (ZARAR)
112.955.446 34.535.869 49.530.789 16.994.526
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.828.600 -7.288.963 -6.386.775 -2.042.511
Pazarlama Giderleri
21 -6.521.261 -1.592.029 -2.859.741 -579.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 20.501.717 8.377.542 2.032.056 1.216.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.520.418 -3.688.479 -3.672.090 -1.076.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.586.884 30.343.940 38.644.239 14.512.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 0 212.949 0 94.413
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.586.884 30.556.889 38.644.239 14.606.948
Finansman Gelirleri
25 35.074.902 2.287.007 3.097.413 546.927
Finansman Giderleri
25 -76.731.469 -13.022.237 -2.039.229 -517.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.930.317 19.821.659 39.702.423 14.636.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.505.154 -5.205.622 -1.694.900 -3.673.638
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.516.900 -5.632.239 -2.392.633 -3.662.520
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.746 426.617 697.733 -11.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.425.163 14.616.037 38.007.523 10.963.116
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazan. (Kayıp) (100 Krş) 27 0,00470000 0,01320000 0,00310000 0,00990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-512.168 35.878 -513.704 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -640.210 47.837 -642.131 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
128.042 -11.959 128.427 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 128.042 -11.959 128.427 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-512.168 35.878 -513.704 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.912.995 14.651.915 37.493.819 10.963.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.912.995 14.651.915 37.493.819 10.963.116
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073707
BIST