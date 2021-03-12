Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.03.2021 18:19



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, gündemi ve genel kurulca karara bağlanacak tavsiye kararlar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.03.2021
Genel Kurul Tarihi 12.04.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire 21 Kadıköy / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,
4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - 2020 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,
8 - Şirketin bağış politikası kapsamında 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,
10 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikal'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
14 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,
16 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,
18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
20 - Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 YONETIM KURULU KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 SPK VE BAKANLIK ONAYLI TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918035


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.557
Değişim :  0,06% |  0,90
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.556  
En Yüksek
1.562 En Düşük
1.549
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 17,71 10.183.941 % 10,00  
MERIT 311,50 1.878.129 % 9,99  
SANKO 12,01 165.526.878 % 9,98  
VAKKO 14,24 45.728.414 % 9,96  
KAPLM 26,08 3.083.901 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5850 7,5945 % 1,59  
Euro 9,0606 9,0707 % 1,05  
Sterlin 10,5085 10,5612 % 0,75  
Frank 8,1267 8,1757 % 0,84  
Riyal 2,0180 2,0282 % 1,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -16,69  
Altın Gr. 417 417 2,18  
Cumhuriyet 2.763 2.804 -15,00  
Tam 2.746 2.818 -5,95  
Yarım 1.327 1.363 -2,87  
Çeyrek 666 681 -1,44  
Gümüş.Ons 25,56 25,59 -0,56  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,04  
B. Petrol 69,27 69,27 -0,36  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru