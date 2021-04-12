***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 12.03.2021Genel Kurul Tarihi 12.04.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No:24 F Blok Daire 21 Kadıköy / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, ve onaylanması,4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,6 - 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurulun onayına sunulması,7 - 2020 yılı temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararı hakkında görüşülüp, karara bağlanması,8 - Şirketin bağış politikası kapsamında 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet döneminin denetimi için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 Tebliği, madde 24 gereği Genel Kurulun onayına sunulması,10 - 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu 18.01.2007 tarih 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,11 - T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, Rehin ve İpotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,14 - Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hususunda Genel Kurula bilgi sunulması,16 - Şirketin ücretlendirme politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurula bilgi sunulması,18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,19 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine yetki tanınması hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,20 - Temenniler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 YONETIM KURULU KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 SPK VE BAKANLIK ONAYLI TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları * 2020 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2020 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına, 2020 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 16.900.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (% 152,25225 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 1,52252.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 171.548,32.-TL'sının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2020 yılı karından kalan tutar 98.231.-TL'sının Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine,* 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 120.000 TL. olarak belirlenmesine,* 2021 yılı faaliyet döneminin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine,* Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Alistair Baran Blake, İsmaikl Aksaç ve Hüsnü Hakan Güner, Bağımsız Üye olarak da Hüseyin Günhan Kayır ve Nuh Uçar'ın seçilmelerine,karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926722BIST