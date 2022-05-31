***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurulu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 31.05.2022Genel Kurul Tarihi 24.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının ayrı ayrı okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,7 - Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinin ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması9 - 2021 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının görüşülüp onaya sunulması10 - Şirket bağış ve yardım politikasının onaylanması ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi11 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan"Ücret Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün aynı kişi olması konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması18 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,19 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan MetniEK: 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2022 Cuma günü, saat 12:00' da, "Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olup genel kurula ilişkin bilgi ve belgeler ekte ve Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033712BIST