***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.06.2023 19:50
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 03.05.2023
Genel Kurul Tarihi 31.05.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi onaylanması
4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - S.P.K. Tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı finansal tabloların okunması müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - 2022 yılı kar payı dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının görüşülüp onaya sunulması
8 - Şirket bağış ve yardım politikası kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
9 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan"Ücret Politikası" politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
16 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2023 Çarşamba günü, saat 14:30' da, "Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No 23 Beşiktaş İstanbul" adresinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul sonuçlarını içeren Genel Kurul toplantı tunatağı ekte sunulmuştur
Kamuoyuna duıyurulur
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 31.05.2023 GK TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde .gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İatanbul Ticaret Odası tarafından bugün (21.06.2023) tescil edilmiştir,
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161048
BIST