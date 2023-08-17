***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:20
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulmuş olup SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186559
BIST