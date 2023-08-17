***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMali Tablonun Verilme Nedeni2023 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu, Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na sunulmuş olup SPK mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186559BIST