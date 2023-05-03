***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimizin 2022 yılında gerçekleşen alımlar kapsamında· Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal yönetim Tebliğinin 10. Maddesine istinaden şirketimizin Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden mandalina alım işlemlerinin 2022 yılı içersindeki tutarının , kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu raporda Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.· Ünay Tarım Ürünleri Zirai Alet İlaç Gübre Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alış işlemlerinin koşulları önceki yıllara ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146527BIST