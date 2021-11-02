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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

02.11.2021 16:29



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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Açıklamalar

Şirketimizin 11.100.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 94.350.000 TL'si (%850) nakden, 16.900.000 TL'si (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 karından) karşılanmak üzere toplam 111.250.000,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 122.350.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak artırılacak 111.250.000 TL değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde  yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün teslim alınmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahname ekte yer almaktadır
Kamuoyuna duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973998


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