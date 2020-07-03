***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımının Genel Kurulda Görüşülmesi ve SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 08.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)FRIGO, TRAFRIGO91A8 5.100.000 85Ek Açıklamalar* Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim Kurulu2019 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, elde edilen karla öncelikle mevcut geçmiş yıl zararlarının kapatılmasına,Sonrasında, TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 7.254.667.-TL, yasal kayıtlarda ise 5.253.357.-TL olarak gerçekleştiği hususunun Genel Kurulu'un bilgisine sunulmasına,Net dağıtılabilir dönem karının şirket'in önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2019 yılı faaliyet dönemi için nakit kar payı dağıtımı yapılmamasının,2019 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 5.100.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (%85 oranında) (1 TL nominal bedelli pay için 0,85.TL) dağıtılmasının,Vergi usul kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 153.357,06.-TL'nın dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 2.152.117.-TL'nın Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesinin Olağan Genel Kurulumuza tavsiye edilmesine oy birliği ile karar vermiştir.* Genel Kurul temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşerek2019 mali yılında şirketimiz kar beyan etmiş olması sebebiyle, elde edilen karla öncelikle mevcut geçmiş yıl zararlarının kapatılmasına, net dağıtılabilir dönem karının şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılmak üzere, mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve ileriki dönemlerde nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için, pay sahiplerimize 2019 yılı faaliyet dönemi için nakit kap payı dağıtımı yapılmamasına, 2019 faaliyet yılı dağıtılabilir net dönem karından 5.100.000.-TL'sının bedelsiz pay olarak, tüm pay sahiplerimize, payları oranında (%85 oranında) (1.-TL nominal bedelli pay için 0,85.-TL) dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 153.357,06.-TL'sının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine doğrultusunda hesaplanan 2019 yılı karından kalan tutar 2.152.117.-TL'sının Olağanüstü Yedek olarak Geçmiş Yıl Karlarında izlenmesine karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUFRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 26.672Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.745.777 12.026.124,74. Vergiler ( - ) 686.608 05. Net Dönem Kârı 11.432.385 12.026.124,76. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.903.776 6.496.275,167. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 276.492 276.492,488. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.252.117 5.253.357,06Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 7.252.117 5.253.357,069. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.550 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.254.667 5.253.357,0611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.100.000 5.100.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 5.100.000 5.100.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.152.117 153.357,0620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 5.100.000 97,08 0,85 85TOPLAM 0 5.100.000 97,08 0,85 85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854414BIST