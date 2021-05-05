***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.05.2021 15:28
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 05.05.2021 tarih ve BİAŞ-2-1947 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi ile ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır".
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934653
BIST
16:371.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:378,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0181
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:3710,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:37478,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 478,19
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:37
|MTRKS
|42,24
|112.686.685
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.925.750
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|RHEAG
|2,45
|2.212.637
|% 9,37
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|45.687.133
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.311
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.669.953
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|KOZAL
|118,10
|699.503.519
|% 2,70
|
|PETKM
|6,84
|699.339.659
|% -0,58
|
|EREGL
|19,25
|694.731.309
|% -2,04
|
|GARAN
|7,26
|662.409.637
|% -0,14
|
|THYAO
|12,59
|572.535.652
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|191.416.572
|% 0,09
|
|PETKM
|6,84
|699.339.659
|% -0,58
|
|GARAN
|7,26
|662.409.637
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,08
|188.607.823
|% -0,48
|
|USAK
|2,93
|186.204.418
|% 0,00
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3408
|8,3425
|% 0,22
|
|Euro
|10,0137
|10,0210
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,5711
|11,6291
|% 0,42
|
|Frank
|9,1041
|9,1590
|% 0,32
|
|Riyal
|2,2192
|2,2303
|% 0,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,08
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,46
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:49ECZYT
Yüzde 5.99 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 939, 938 adet işlem
-
16:48BAGFS
Yüzde 6.45 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 280 adet işlem
-
16:47CIMSA
Yüzde 7.79 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 984, 187 adet işlem
-
16:46ITTFH
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 833, 531 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 475