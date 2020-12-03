***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Anadolu 15.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/269 Esas sayılı dosyasından 19.02.2013 günü saat 17:59'dan itibaren iflasına karar verilen ve T.C. İstanbul Anadolu 3.İcra İflas Müdürlüğünün 2013-5 iflas sayılı dosyası ile iflas tasfiye işlemlerine başlanılan müflis DOYSAN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (VERGİ NO:7340568755) iflas masasında:İflas İdaresince Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yatırım hesaplarında tutulan T.Garanti Bankası A.Ş.'ye rehinli bulunan müflis şirketin Frigo-Pak Gıda Mad.San.ve Tic. A.Ş. Hisse senetlerinin tamamının paraya çevrilmesine karar verilmiştir.Bundan sonraki süreç ile ilgili olarak bilgi edinildikçe kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891249BIST