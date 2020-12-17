***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 11:16
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Şirketimiz 2013-2019 yılları arasında bütün olumsuz şartlara rağmen satışları kümülatif % 314 büyüme sağlamıştır. Bu gün itibarı ile de satışlarımız 2020 yılında %24 büyüme sağlamıştır. Yıllık kesin rakamı da Ocak ayının ikinci yarısında açıklayacağız. Yani hisselerimizin değer kaybı şirketimiz performansı ile ilgili değildir.
2. Stratejik ortaklık için ise görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edecektir. Ancak şunu söylemek isteriz ki stratejik ortaklık arama sebebimiz ihtiyaçtan değil, uzun vadede şirketimizin kuvvetlenmesini sağlayacak bir ortakla işbirliği yapmaktır. Bu güne kadar şirketimizin büyüme, yatırım, ve müşteri odaklı prensiplerine uygun bir ortak profiline rastlanamamıştır. Böyle bir ortak bulunup, ana konularda mutabakat sağlandığında tabii ki açıklama yapılacaktır.
3. Doysan hisselerinin satışı tamamen icra dairesi ve Garanti BBVA uhdesinde olup bizim ilgimiz ve söz hakkımız yoktur. Bu konu ile ilgili yatırımcılarımızın aracı kurumlarıyla temasa geçmesini tavsiye ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893613
BIST
12:321.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.395
12:327,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0451
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
12:329,4968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0137
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4776
12:32468,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,46
|Açılış
|: 468,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler12:30
|TDGYO
|13,89
|4.602.498
|% 9,98
|
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|127.003.169
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,30
|9.839.863
|% 9,21
|
|NIBAS
|75,65
|12.818.539
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,40
|6.339.923
|% -9,31
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|GARAN
|9,78
|913.197.924
|% 0,62
|
|THYAO
|12,86
|844.816.695
|% 1,34
|
|PGSUS
|70,15
|723.049.755
|% 3,16
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|SISE
|7,17
|518.543.227
|% 0,56
|
|ISGYO
|2,37
|520.687.932
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,07
|231.919.502
|% 0,49
|
|KLGYO
|2,78
|304.031.885
|% 2,58
|
|ODAS
|4,02
|442.582.889
|% -0,99
|
|ALBRK
|2,01
|189.560.938
|% 3,61
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7534
|7,7577
|% -0,58
|
|Euro
|9,4921
|9,4978
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4869
|10,5395
|% -0,12
|
|Frank
|8,7418
|8,7944
|% -0,40
|
|Riyal
|2,0596
|2,0699
|% -0,71
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|13,72
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|13,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|6,44
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|3,12
|
|Çeyrek
|747
|765
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,76
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,04
|
|B. Petrol
|51,64
|51,64
|0,57
|