***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimiz 2013-2019 yılları arasında bütün olumsuz şartlara rağmen satışları kümülatif % 314 büyüme sağlamıştır. Bu gün itibarı ile de satışlarımız 2020 yılında %24 büyüme sağlamıştır. Yıllık kesin rakamı da Ocak ayının ikinci yarısında açıklayacağız. Yani hisselerimizin değer kaybı şirketimiz performansı ile ilgili değildir.2. Stratejik ortaklık için ise görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edecektir. Ancak şunu söylemek isteriz ki stratejik ortaklık arama sebebimiz ihtiyaçtan değil, uzun vadede şirketimizin kuvvetlenmesini sağlayacak bir ortakla işbirliği yapmaktır. Bu güne kadar şirketimizin büyüme, yatırım, ve müşteri odaklı prensiplerine uygun bir ortak profiline rastlanamamıştır. Böyle bir ortak bulunup, ana konularda mutabakat sağlandığında tabii ki açıklama yapılacaktır.3. Doysan hisselerinin satışı tamamen icra dairesi ve Garanti BBVA uhdesinde olup bizim ilgimiz ve söz hakkımız yoktur. Bu konu ile ilgili yatırımcılarımızın aracı kurumlarıyla temasa geçmesini tavsiye ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893613BIST