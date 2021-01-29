***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz satışları 2013-2020 yılları arasında 8 yıllık dönemde kümülatif olarak % 447 büyüme sağlamıştır.2020 yılı satışlarımızda bir önceki yıla göre % 32 artış göstererek 107 Milyon TL. olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906333BIST