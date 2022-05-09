***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.05.2022 09:23
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını içeren yatırımcı sunumu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027628
BIST
10:382.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,71
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.462
10:3814,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0301
|Açılış
|: 15,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0000
|
14,9856
En Düşük
14,9241
10:3815,7659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,8045
En Düşük
15,7132
10:38900,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -4,81
|Açılış
|: 900,40
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:38
|HATEK
|21,78
|11.499.907
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|7.497.775
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.420.253
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.252.886
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|5.016.515
|% 9,92
|
|DEVA
|36,94
|36.310.579
|% -6,81
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|CRDFA
|2,75
|4.416.640
|% -3,85
|
|EGGUB
|235,10
|13.669.976
|% -3,81
|
|GARFA
|14,44
|1.309.820
|% -3,73
|
|THYAO
|43,06
|1.196.250.909
|% 1,60
|
|KRDMD
|16,08
|809.324.940
|% 3,88
|
|SISE
|19,53
|554.915.981
|% 0,72
|
|SASA
|34,06
|546.780.929
|% 1,37
|
|EREGL
|33,56
|502.536.548
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,70
|213.156.591
|% 0,37
|
|KRDMD
|16,08
|809.324.940
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,78
|200.459.646
|% -1,24
|
|ZOREN
|2,20
|78.029.537
|% 4,27
|
|PETKM
|10,17
|326.371.664
|% 1,19
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9719
|14,9751
|% 0,20
|
|Euro
|15,7524
|15,7659
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,3382
|18,4302
|% -0,23
|
|Frank
|15,0122
|15,1027
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9803
|4,0002
|% 0,23
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-12,78
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-5,18
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,14
|