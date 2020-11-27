***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
27.11.2020 16:17
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019-29.11.2019-30.12.2019-20.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
Başvuru Sonucu
--
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin 36. maddesinde yer alan Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar'a geçiş için belirtilen şartları sağladığının anlaşıldığından şirket paylarımızın 30.11.2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890311
BIST
16:141.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:147,8365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:149,3490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0390
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:14452,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,85
|Açılış
|: 452,82
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
451,75
BIST En Aktif Hisseler16:14
|AKCNS
|15,18
|47.483.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.684.569
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.079.832
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|GOLTS
|31,34
|67.755.072
|% 9,96
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,22
|2.448.774.539
|% 6,73
|
|GARAN
|9,40
|2.349.997.629
|% 0,64
|
|KRDMD
|5,23
|1.503.231.251
|% 0,97
|
|PETKM
|4,25
|1.291.443.581
|% 2,91
|
|GUBRF
|51,50
|1.117.422.023
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,22
|2.448.774.539
|% 6,73
|
|IHLGM
|1,32
|412.436.879
|% 3,94
|
|PETKM
|4,25
|1.291.443.581
|% 2,91
|
|KRDMD
|5,23
|1.503.231.251
|% 0,97
|
|GARAN
|9,40
|2.349.997.629
|% 0,64
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8301
|7,8365
|% -0,45
|
|Euro
|9,3433
|9,3490
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,3950
|10,4471
|% -0,80
|
|Frank
|8,5827
|8,6344
|% -0,73
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% -0,59
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-13,60
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.065
|-37,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-39,89
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-19,29
|
|Çeyrek
|728
|745
|-9,65
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|0,34
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:23XU100
Endeks 1, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 22, 893.00 milyon TL de
-
16:23TEKTU
Yüzde 9.94 oranında artışla 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 976, 930 adet işlem
-
16:21AKCNS
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 218, 584 adet işlem
-
16:19MARKA
Yüzde 9.20 oranında artışla 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 522 adet işlem
-
16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, PETKM