***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019-29.11.2019-30.12.2019-20.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar TarihiOrtaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru TarihiBaşvuru Sonucu--AçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. (BİST) Şirketimizin Kotasyon Yönergesinin 36. maddesinde yer alan Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar'a geçiş için belirtilen şartları sağladığının anlaşıldığından şirket paylarımızın 30.11.2020 tarihinden itibaren Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar vermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890311BIST