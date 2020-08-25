***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi - esas sözleşme tadili onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Mevcut Sermaye (TL) 6.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.100.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviFRIGO, TRAFRIGO91A8 6.000.000 5.100.000,000 85,00000 FRIGO, TRAFRIGO91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 6.000.000 5.100.000,000 85,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.08.2020SPK Başvuru Tarihi 21.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarA- Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim Kurulu1) Şirket çıkarılmış sermayesinin , 25.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 5.100.000.-TL artırılarak, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na çıkarılmasına,2 ) Artırılan 5.100.000.-TL'nın tamamının, 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmasına,3 ) Yapılacak bu sermaye artırımda kullanılacak olan 5.100.000.-TL tutarındaki 2019 yılı karının, bedelsiz pay olarak pay sahiplerine payları oranında (% 85) dağıtılmasına,4) Bedelsiz olarak dağıtılacak payların şirket pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Genel Mektupları Çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,5 ) Bu işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ,Borsa İstanbul A.Ş. (BİST),Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.B- Kar payından bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili TTK 457. madde Yönetim Kurulu Beyanı ekte kamuoyuna sunulmuştur.C- Bugün toplanan ‘'Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘' Yönetim KuruluOrtaklığımız esas sözleşmesinin 6.maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuz'un, 14.07.2020 tarih ve 563 sayılı aldığı kararı ile çıkarılmış sermayesini 5.100.000.-TL 03.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizce onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda 2019 yılı dağıtılabilir karından karşılanmak suretiyle, 6.000.000.-TL'dan 11.100.000.-TL'na artırılması için başlattığı sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda,Kar payından sermaye ilave edilen 5.100.000.-TL'nın 14.07.2020 tarihinde ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığı Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. – Cemalettin TURAN tarafından 16.07.2020 tarihinde düzenlenen Yeminli Mali Müşavir raporu ile anlaşıldığından,Artırılan 5.100.000.-TL'lık sermayeyi temsilen payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Tebliğleri ile belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,Bu çerçevede aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli ile ilgili uygun görüş ve iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurunun yapılmasına,Tüm bu işlemlerin yürütülmesi için de Ali Haydar Güçlü ve Hüsnü Hakan Güner'in görevlendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.D- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı 2019 yılı dönem karından karşılanmak suretiyle 6.000.000 TL'den 11.100.000 TL'ye artılması dolayısıyla ihraç edilecek 5.100.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2020 tarih ve 52/1019 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Aynı tarih itibarıyle şirket esas sözleşmemizin '' SERMAYE VE PAYLAR'' başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili başvurumuzda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YONETIM KURULU KARARI.pdfEK: 2 TTK 457 YK BEYANI.pdfEK: 3 YK KARARI SOZLESME TADILI.pdfEK: 4 TADIL METNI.pdfEK: 5 TADİL METNİ.pdfEK: 6 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870997BIST