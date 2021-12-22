***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.350.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviFRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 16.900.000,000 152,25225 FRIGO, TRAFRIGO91A8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 11.100.000 16.900.000,000 152,25225Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.11.2021Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 94.350.000,000 850,00000 1,00 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline FRIGO(RÜÇHAN), TRRFRGO00036 239.569,677Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.100.000 94.350.000,000 850,00000 239.569,677Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 03.11.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 21.12.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.11.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artışına ilişkin olarak tadil edilen Şirketimiz esas sözleşmesi İstabul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 21.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir,Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 FRİGO-PAK ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985425BIST