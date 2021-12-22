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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.12.2021 12:55
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin B


***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 122.350.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
FRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 16.900.000,000 152,25225 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 11.100.000 16.900.000,000 152,25225

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.11.2021

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 11.100.000 94.350.000,000 850,00000 1,00 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Hamiline FRIGO(RÜÇHAN), TRRFRGO00036 239.569,677

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.100.000 94.350.000,000 850,00000 239.569,677

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 03.11.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.11.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.10.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 21.12.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.11.2021 tarihinde tamamlanan sermaye artışına ilişkin olarak tadil edilen Şirketimiz esas sözleşmesi İstabul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 21.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir,
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 FRİGO-PAK ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985425


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