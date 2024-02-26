***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2024 15:34
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 122.350.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 147.102.475
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
FRIGO, TRAFRIGO91A8 122.350.000 24.752.475 20,23087 FRIGO, TRAFRIGO91A8 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 122.350.000 24.752.475,000 20,23087
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.01.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 26.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 23.02.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2024 tarihinde tamamlanan Tahsisli Sermaye Artışıyla ilgili olarak Şirketimizin Sermaye Paylar başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri 23.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251916
BIST