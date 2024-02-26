***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 175.000.000Mevcut Sermaye (TL) 122.350.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 147.102.475Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)FRIGO, TRAFRIGO91A8 122.350.000 24.752.475 20,23087 FRIGO, TRAFRIGO91A8 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 122.350.000 24.752.475,000 20,23087Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.01.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.02.2024SPK Başvuru Tarihi 26.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 23.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.01.2024 tarihinde tamamlanan Tahsisli Sermaye Artışıyla ilgili olarak Şirketimizin Sermaye Paylar başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri 23.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251916BIST