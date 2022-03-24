***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.03.2022 17:49
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.11.2021 tarihinde tamamlanan Bedellli Sermaye Artışından Elde Eilden Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor ekte sunulmuştur,
Kamuoyuna duyurlur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012718
BIST
17:582.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -8,81
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
17:5814,8277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:5816,3746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0296
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:58936,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,71
|Açılış
|: 936,64
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KAPLM
|74,80
|53.493.861
|% 10,00
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|65.765.407
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|66.923.548
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.119.019
|% 9,95
|
|PKENT
|232,40
|9.544.668
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.107.993
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|70.445.781
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.642.906
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|KRDMD
|15,35
|4.689.405.960
|% 0,13
|
|THYAO
|28,06
|2.084.670.681
|% -0,14
|
|EREGL
|33,36
|2.015.421.073
|% -0,42
|
|SISE
|14,33
|1.851.632.221
|% 1,27
|
|SASA
|58,30
|1.839.631.159
|% 4,11
|
|KRDMD
|15,35
|4.689.405.960
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,27
|510.065.688
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,93
|842.132.486
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,24
|588.956.896
|% -2,11
|
|GARAN
|12,05
|1.775.624.048
|% -0,99
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8213
|14,8304
|% 0,01
|
|Euro
|16,3358
|16,3603
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,4961
|19,5939
|% -0,23
|
|Frank
|15,8569
|15,9524
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9410
|3,9607
|% -0,10
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|19,47
|
|Altın Gr.
|935
|935
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,83
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,28
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,91
|
Seans Raporu
17:56
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-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
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17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964