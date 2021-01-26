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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.01.2021 12:09



***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse senedi 25.04.1995 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL ALT PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 0,01 TRY 11100000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ HAYDAR GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ekonomist 13.02.1984 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI/GENEL MÜDÜR SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş./YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 36.69 KENDİSİ Bağımsız Üye Değil
HÜSNÜ HAKAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 26.06.2013 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI/MALİ İŞLER MÜDÜRÜ Evet 0.13 KENDİSİ Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
EMİR FEYZİ GÜÇLÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 10.05.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ PALEKS GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ A.Ş./YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet SATYAŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. Bağımsız Üye Değil DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
KADRİYE DEMİRCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.06.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ SMMM/SERBEST ÇALIŞIYOR Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI/KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
HAKAN AYVAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 29.06.2012 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ DERİN GİRİŞİM ORGANİZASYONLARI LTD.ŞTİ./ORTAK-ŞİRKET MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİMKOMİTESİ BAŞKANI/DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ/RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904395


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Cumhuriyet 2.920 2.964 -16,00  
Tam 2.905 2.978 -17,07  
Yarım 1.404 1.441 -8,26  
Çeyrek 704 720 -4,13  
Gümüş.Ons 25,37 25,41 0,04  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,01  
B. Petrol 55,66 55,66 -0,02  
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