***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 17:09
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072285
BIST
17:373.620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 66,42
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:3718,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:3718,1269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0188
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:37987,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,85
|Açılış
|: 987,55
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:35
|SNGYO
|4,84
|185.067.358
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.277.999
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|296.902.277
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.391.192
|% 9,98
|
|BTCIM
|36,62
|44.751.654
|% 9,97
|
|TKFEN
|31,38
|1.206.144.640
|% -5,42
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,48
|19.816.940
|% -4,85
|
|KZBGY
|17,75
|345.933.293
|% -4,00
|
|OZGYO
|3,48
|54.395.069
|% -3,33
|
|THYAO
|89,25
|4.520.499.911
|% 1,42
|
|YKBNK
|8,69
|2.766.294.230
|% 3,82
|
|AKBNK
|13,41
|2.625.837.900
|% 3,07
|
|ISCTR
|8,46
|2.443.964.372
|% 2,92
|
|KOZAL
|197,90
|2.402.688.100
|% 2,86
|
|EKGYO
|4,23
|1.710.363.205
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,69
|2.766.294.230
|% 3,82
|
|ISCTR
|8,46
|2.443.964.372
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,41
|2.625.837.900
|% 3,07
|
|ODAS
|8,55
|1.059.828.308
|% 5,04
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5860
|18,5997
|% 0,32
|
|Euro
|18,1164
|18,1192
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,7402
|20,8442
|% -1,10
|
|Frank
|18,4485
|18,5597
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-16,23
|
|Altın Gr.
|985
|986
|-8,79
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.656
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.243
|3.284
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,24
|
|B. Petrol
|91,88
|91,88
|-2,69
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
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17:50BFREN
Yüzde 7.52 oranında artışla 1, 763.30 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 049 adet işlem
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17:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 97 artarak (% 1.71 ) 3, 203
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17:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUREN, MZHLD, TMSN, BTCIM, GESAN, MAALT, KONYA, SNGYO, BERA, MOBTL
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17:49
AEFES, BRLSM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:49
SILVR, SMART, BARMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında