***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
31.10.2021 21:15
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2021
Karar Sayısı
601
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30/09/2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde,finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal tablolar ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
31.10.2021
Alistair Baran Blake
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Hüsnü Hakan Güner
Yönetim Kurulu Üyesi
Mali İşler Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973307
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6317
En Düşük
9,5185
12:3511,1329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0151
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,2256
En Düşük
11,0834
12:35550,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 551,06
|
|Önceki Kapanış
|: 551,02
|
556,03
En Düşük
545,77
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|DOKTA
|29,00
|1.399.930
|% 0,00
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,86
|32.505.794
|% 0,00
|
|EREGL
|19,69
|373.854.048
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% 0,00
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5888
|9,5904
|% 0,66
|
|Euro
|11,0835
|11,1329
|% -0,14
|
|Sterlin
|13,1099
|13,1756
|% 0,06
|
|Frank
|10,4550
|10,5179
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5537
|2,5665
|% 0,85
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-15,52
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.704
|45,00
|
|Tam
|3.620
|3.711
|30,50
|
|Yarım
|1.750
|1.795
|14,76
|
|Çeyrek
|878
|898
|7,37
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,73
|83,73
|0,07
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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DOGUB, ZRGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında