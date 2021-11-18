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***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.11.2021 18:13
***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***FRIGO*** FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması düşünülmektedir
Açıklamalar

18.11.2021 tarihi itibariyle 2021-2022 sezonunda üretilip 2022 yılında sevk edilmesi planlanan 20.850.728 Euro tutarında ihracat kontratı imzalanmıştır. İlave kontratlar için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan ilave ihracat kontratları ayrıca açıklanacaktır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978538


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.828.950 % 10,00  
DURDO 15,84 40.675.158 % 10,00  
SANFM 29,06 27.572.030 % 9,99  
DOBUR 180,90 62.241.720 % 9,97  
TETMT 209,50 9.491.294 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,2447 11,2697 % 2,12  
Euro 12,6986 12,7291 % 1,31  
Sterlin 15,1102 15,1860 % 1,70  
Frank 12,0850 12,1578 % 1,70  
Riyal 2,9953 3,0103 % 2,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.848 -13,04  
Altın Gr. 670 670 9,82  
Cumhuriyet 4.386 4.453 1,00  
Tam 4.365 4.476 -8,64  
Yarım 2.110 2.165 -4,18  
Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,63 24,67 -0,16  
Gümüş Gr. 8,93 8,94 0,13  
B. Petrol 78,86 78,86 -2,38  
Seans Raporu 18:05
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