***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.07.2020 14:28
***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860235
BIST
15:08118.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 22,14
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
15:086,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8638
En Düşük
6,8486
15:087,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8450
En Düşük
7,7990
15:08398,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,17
|Açılış
|: 398,50
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
398,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|15,51
|6.447.162
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|20.925.644
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.604.561
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|228.228
|% 10,00
|
|BURVA
|36,54
|13.464.002
|% 9,99
|
|MRGYO
|2,21
|8.226.284
|% -4,33
|
|AYEN
|6,09
|13.194.916
|% -3,94
|
|PSDTC
|12,44
|11.367.322
|% -3,86
|
|PSDTC
|12,44
|11.367.322
|% -3,86
|
|PSDTC
|12,44
|11.367.322
|% -3,86
|
|SASA
|14,20
|1.200.040.065
|% 8,23
|
|GARAN
|7,95
|727.542.339
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,30
|691.308.118
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|477.734.539
|% 5,09
|
|ASELS
|32,60
|421.984.801
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,30
|691.308.118
|% 0,88
|
|GUSGR
|4,75
|477.734.539
|% 5,09
|
|TSKB
|1,26
|125.641.212
|% -0,79
|
|GARAN
|7,95
|727.542.339
|% -0,38
|
|IHLGM
|1,81
|160.222.473
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5805
|8,6236
|% -0,04
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|8,60
|
|Altın Gr.
|398
|398
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.588
|2.608
|9,20
|
|Tam
|2.665
|2.676
|9,50
|
|Yarım
|1.294
|1.309
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|655
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,23
|4,23
|0,01
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
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