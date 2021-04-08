***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2021 14:04
***FRIGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler FRIGO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İsmail Aksaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924970
BIST
13:541.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
13:548,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0179
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
13:549,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0115
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
13:54458,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,91
|Açılış
|: 458,22
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler13:52
|SAMAT
|6,82
|41.601.720
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|183.394
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.572.490
|% 9,95
|
|VAKFN
|26,02
|3.691.913
|% 9,88
|
|UMPAS
|1,96
|153.413
|% 9,50
|
|IDEAS
|75,60
|1.756.868
|% -10,00
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.102.945
|% -9,97
|
|PEKGY
|1,97
|53.555.373
|% -5,29
|
|MMCAS
|5,70
|22.810
|% -5,00
|
|BJKAS
|10,02
|601.563.147
|% 8,32
|
|DOHOL
|3,34
|493.529.422
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|450.431.094
|% 1,35
|
|FENER
|37,84
|378.067.016
|% -2,72
|
|PETKM
|6,04
|370.517.555
|% 0,67
|
|DOHOL
|3,34
|493.529.422
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|155.865.769
|% -1,52
|
|TSKB
|1,40
|86.196.425
|% -0,71
|
|PETKM
|6,04
|370.517.555
|% 0,67
|
|BJKAS
|10,02
|601.563.147
|% 8,32
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1580
|8,1627
|% 0,20
|
|Euro
|9,6915
|9,6994
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1905
|11,2466
|% 0,25
|
|Frank
|8,7577
|8,8105
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1706
|2,1815
|% 0,20
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|9,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.077
|3,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|2,64
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|1,27
|
|Çeyrek
|732
|748
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,31
|