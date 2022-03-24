***FROTO* *AKGRT* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.03.2022 09:11
***FROTO******AKGRT******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [FROTO, TATGD, AKGRT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E Pay Başına Brüt Temettü: 13 TL Teorik Fiyat: 303 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TATGD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0.335 TL Teorik Fiyat: 10,915 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AKGRT.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,395 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012554
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
0
En Düşük
0
18:0514,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0059
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
18:0516,3302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0148
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
18:05924,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,31
|Açılış
|: 924,61
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKGRT
|6,79
|17.454.899
|% 100,00
|
|FROTO
|316,00
|1.224.000.987
|% 4,29
|
|TATGD
|11,25
|16.147.056
|% 3,07
|
|TTKOM
|9,96
|860.274.697
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,60
|28.990.778
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,96
|860.274.697
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,60
|28.990.778
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,64
|51.023.909
|% 0,00
|
|ULKER
|15,45
|54.530.341
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,58
|197.565.359
|% 0,00
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,00
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% 0,00
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% 0,00
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% 0,00
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8241
|14,8268
|% -0,01
|
|Euro
|16,3073
|16,3379
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,5002
|19,5979
|% -0,21
|
|Frank
|15,8351
|15,9305
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9394
|3,9592
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-3,20
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
-
17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem