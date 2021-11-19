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***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

19.11.2021 09:19
***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***FROTO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ASELS, FROTO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1754385 TL Teorik Fiyat: 18,465 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FROTO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,77 TL Teorik Fiyat: 221,73 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978589


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 15,84 20.894.463 % 10,00  
FRIGO 2,86 30.357.089 % 10,00  
TETMT 209,50 8.765.586 % 9,97  
DOBUR 180,90 12.871.940 % 9,97  
PRKAB 49,22 58.757.583 % 9,96  
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Dolar 11,0733 11,0855 % 0,45  
Euro 12,5299 12,5426 % -0,18  
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Frank 11,8100 11,8811 % -0,61  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 -6,90  
Altın Gr. 656 656 -4,83  
Cumhuriyet 4.331 4.396 -56,00  
Tam 4.308 4.418 -66,61  
Yarım 2.082 2.137 -32,22  
Çeyrek 1.044 1.069 -16,11  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 -0,06  
Gümüş Gr. 8,75 8,76 -0,05  
B. Petrol 81,62 81,62 0,38  
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