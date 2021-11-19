***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.11.2021 09:19
***FROTO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ASELS, FROTO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASELS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1754385 TL Teorik Fiyat: 18,465 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) FROTO.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,77 TL Teorik Fiyat: 221,73 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978589
BIST
12:181.752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 14,91
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.746
12:1811,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0495
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4600
|
11,1688
En Düşük
10,8299
12:1812,5426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,7632
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8130
|
12,6953
En Düşük
12,3010
12:18655,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -4,96
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:18
|DURDO
|15,84
|20.894.463
|% 10,00
|
|FRIGO
|2,86
|30.357.089
|% 10,00
|
|TETMT
|209,50
|8.765.586
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|12.871.940
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|58.757.583
|% 9,96
|
|CASA
|106,20
|217.816
|% -10,00
|
|MERCN
|12,35
|93.671.607
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,31
|222.558.043
|% -7,74
|
|SERVE
|12,75
|15.504
|% -3,41
|
|GMTAS
|2,27
|3.107.944
|% -3,40
|
|KRDMD
|8,28
|1.090.169.774
|% 5,61
|
|GARAN
|12,25
|732.216.716
|% 0,08
|
|SISE
|11,21
|576.739.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,59
|520.044.815
|% -0,28
|
|THYAO
|17,97
|512.934.385
|% -0,17
|
|YKBNK
|3,59
|520.044.815
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,28
|1.090.169.774
|% 5,61
|
|TSKB
|1,57
|118.163.751
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,19
|154.457.359
|% 1,86
|
|DOHOL
|3,06
|198.721.630
|% 4,08
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0733
|11,0855
|% 0,45
|
|Euro
|12,5299
|12,5426
|% -0,18
|
|Sterlin
|14,7548
|14,8288
|% -0,70
|
|Frank
|11,8100
|11,8811
|% -0,61
|
|Riyal
|2,9246
|2,9393
|% -0,34
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-6,90
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|4.331
|4.396
|-56,00
|
|Tam
|4.308
|4.418
|-66,61
|
|Yarım
|2.082
|2.137
|-32,22
|
|Çeyrek
|1.044
|1.069
|-16,11
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,75
|8,76
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|0,38
|
Seans Raporu
12:18
daha fazla
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29ECZYT
Yüzde 5.02 oranında artışla 43.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 230, 592 adet işlem
-
12:28ENJSA
Yüzde 4.53 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 708, 444 adet işlem
-
12:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 93 artarak (% 0.71 ) 1, 557
-
12:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, TETMT, CELHA, FRIGO, RALYH, PRKAB, DITAS, DURDO