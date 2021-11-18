***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.11.2021 16:49
***FROTO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASELS, FROTO
19.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ASELSAN ASELS 0,1754385 0,1491227
FORD OTOSAN FROTO 3,77 3,2045
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978500
BIST
17:311.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 30,60
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:3111,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 0,3745
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:3112,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,4548
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:31661,86
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 24,14
|Açılış
|: 661,86
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:29
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.597.985
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.867.731
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.238.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|615.169.492
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.192.815
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|60.905.922
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,14
|5.969.561.914
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,62
|3.227.015.612
|% 7,42
|
|AKBNK
|7,26
|2.713.666.169
|% 2,11
|
|PETKM
|7,73
|2.486.851.090
|% 0,26
|
|SISE
|11,13
|2.312.433.854
|% 6,81
|
|YKBNK
|3,62
|3.227.015.612
|% 7,42
|
|GARAN
|12,14
|5.969.561.914
|% 2,02
|
|TSKB
|1,58
|608.514.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,26
|2.713.666.169
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,15
|750.261.487
|% -1,38
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9876
|11,0033
|% 3,49
|
|Euro
|12,4778
|12,4982
|% 3,77
|
|Sterlin
|14,8596
|14,9341
|% 3,97
|
|Frank
|11,8855
|11,9571
|% 4,22
|
|Riyal
|2,9397
|2,9545
|% 4,10
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-3,31
|
|Altın Gr.
|663
|663
|25,65
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,30
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|0,57
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:39CRFSA
Yüzde 4.91 oranında artışla 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 300, 317 adet işlem
-
17:38KZBGY
Yüzde 5.18 oranında artışla 33.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 211 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.57 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 426, 012 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 96 artarak (% 1.92 ) 1, 904
-
17:36XU100
Endeks 1, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 41, 875.00 milyon TL de