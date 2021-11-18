***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***FROTO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ASELS, FROTO19.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaASELSAN ASELS 0,1754385 0,1491227FORD OTOSAN FROTO 3,77 3,2045Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978500BIST