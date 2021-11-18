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***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

18.11.2021 16:49
***FROTO* *ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***FROTO******ASELS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ASELS, FROTO

19.11.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ASELSAN ASELS 0,1754385 0,1491227
FORD OTOSAN FROTO 3,77 3,2045


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978500


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PRKAB 44,76 169.597.985 % 9,98  
DITAS 22,92 16.867.731 % 9,98  
DOBUR 164,50 29.994.930 % 9,96  
MERCN 13,72 92.238.726 % 9,94  
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Yarım 2.106 2.169 91,37  
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