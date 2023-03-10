***FROTO* *BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.03.2023 16:47
***FROTO******BAYRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BAYRK, FROTO
13.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
FORD OTOSAN FROTO 14,25 12,825
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BAYRAK TABAN SANAYI BAYRK 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122770
BIST
17:455.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -51,01
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4518,9636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4520,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2552
En Düşük
19,8223
17:451.131,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.132,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:45
|ERCB
|126,50
|308.123.262
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.987.572
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|440.973.121
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|434.882.532
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,76
|102.008.296
|% -9,45
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|ASTOR
|51,95
|5.166.658.856
|% 6,02
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ADESE
|1,66
|383.528.608
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9600
|18,9636
|% 0,06
|
|Euro
|20,2461
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,8190
|22,9334
|% 1,28
|
|Frank
|20,5453
|20,6691
|% 1,63
|
|Riyal
|5,0343
|5,0596
|% 0,01
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,00
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.637
|7.695
|65,00
|
|Yarım
|3.731
|3.765
|31,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,62
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|0,30
|
|B. Petrol
|81,65
|81,65
|0,06
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem