***FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









***FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler [FROTO]İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_FROTOE0522C290.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti bugün için 10,12'den 17,71'e çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033331BIST