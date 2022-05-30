***FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
30.05.2022 15:09
***FROTO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_FROTOE0522C290.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti bugün için 10,12'den 17,71'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033331
BIST
15:292.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 87,94
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.531
En Düşük
2.467
15:2916,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2023
|Açılış
|: 16,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3963
En Düşük
16,2359
15:2917,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2312
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6759
En Düşük
17,4021
15:29977,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,60
|Açılış
|: 977,89
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler15:29
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.539.782
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.679.656
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|18.249.745
|% 9,99
|
|AGHOL
|39,00
|84.484.486
|% 9,98
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|DAGHL
|27,08
|5.786.716
|% -4,98
|
|UFUK
|38,20
|349.414
|% -4,74
|
|TDGYO
|7,33
|7.774.630
|% -3,55
|
|THYAO
|49,52
|5.288.245.091
|% 10,00
|
|EREGL
|34,52
|1.844.550.095
|% 4,99
|
|SISE
|21,06
|1.700.829.874
|% 3,24
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|SAHOL
|21,18
|1.547.545.171
|% 4,23
|
|KARSN
|7,10
|1.662.533.896
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,67
|568.898.034
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,57
|772.922.977
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,93
|591.977.569
|% 3,15
|
|AKFGY
|2,48
|361.419.205
|% -9,49
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3838
|16,3934
|% 1,25
|
|Euro
|17,6164
|17,6400
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,6493
|20,7528
|% 1,26
|
|Frank
|17,0074
|17,1099
|% 0,97
|
|Riyal
|4,3570
|4,3788
|% 1,24
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|2,15
|
|Altın Gr.
|977
|977
|12,00
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|34,00
|
|Tam
|6.459
|6.622
|32,56
|
|Yarım
|3.122
|3.203
|15,75
|
|Çeyrek
|1.566
|1.602
|7,87
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,11
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,91
|
Seans Raporu
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