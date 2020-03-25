***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:13
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831959
BIST
17:2789.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -223,58
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:276,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0479
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:276,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0600
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:27335,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,85
|Açılış
|: 335,14
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,42
|9.509.343
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|78.132.635
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.021.611
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.640.022
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.436
|% 10,00
|
|BURVA
|12,15
|42.933
|% -10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.006.924
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|483.816
|% -7,14
|
|ASELS
|23,40
|1.328.038.025
|% 2,45
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|381.551.711
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|370.209.936
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.190.655.318
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|185.728.384
|% -0,79
|
|THYAO
|8,73
|1.242.638.462
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|352.701.736
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5583
|7,5962
|% 0,50
|
|Frank
|6,5704
|6,6099
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7159
|1,7245
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.608
|1.615
|-9,36
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,47
|26,47
|-0,68
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