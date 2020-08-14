***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 11:23
***FROTO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FROTO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868939
BIST
11:101.080
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -20,16
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.079
11:107,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3735
En Düşük
7,3269
11:108,7025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7062
En Düşük
8,6435
11:10461,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.171.988
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.847.964
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.964.055
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.001.820
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|880.503
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.467.529
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|495.174.146
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,80
|312.032.643
|% 1,79
|
|THYAO
|10,91
|224.069.457
|% -2,06
|
|ASELS
|17,19
|200.779.706
|% -2,27
|
|GARAN
|6,81
|197.332.128
|% -1,73
|
|EKGYO
|1,97
|495.174.146
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|94.577.845
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|163.198.875
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,06
|121.987.359
|% -2,37
|
|KARSN
|3,14
|183.753.832
|% -4,56
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3701
|% 0,40
|
|Euro
|8,6942
|8,7025
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,6070
|9,6552
|% 0,48
|
|Frank
|8,0638
|8,1124
|% 0,36
|
|Riyal
|1,9597
|1,9695
|% 0,43
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,41
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|-0,29
|